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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل دجاج مقرمش بالبرتقال.. جديدة وغير تقليدية

دجاج مقرمش بالبرتقال
دجاج مقرمش بالبرتقال

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل دجاج مقرمش بالبرتقال، بمذاق لذيذ ومختلف عن الأطباق الرئيسية الأخرى.

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مقادير دجاج مقرمش بالبرتقال
الدجاج:
300 جرام فيليه دجاج
5 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة عصير برتقال
1 ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
ربع ملعقة صغيرة بابريكا


العجينة:
3 ملعقة كبيرة دقيق
3 ملعقة كبيرة نشا
5 ملعقة كبيرة دقيق الأرز
كوب ماء


الصلصة:
نصف كوب عصير برتقال
3 ملعقة كبيرة صلصة الصويا
3 ملعقة كبيرة خل
2 ملعقة كبيرة سكر بني
2 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة بصل بودرة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
1 ملعقة صغيرة شطة بودرة
1 ملعقة صغيرة بابريكا بودرة
1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
1 ملعقة كبيرة برش برتقال


خليط النشا:
2 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة ماء
للتزيين: بصل أخضر مفروم، برش برتقال

طريقة تحضير دجاج مقرمش بالبرتقال

1.الدجاج: قطعي الدجاج الى مكعبات ١ بوصة، ضعيه في وعاء اضيفي الثوم. العصير، الملح، الفلفل البابريكا، اتركيه في البراد عدة ساعات
2.العجينة: في وعاء ضعي الدقيق، النشا، دقيق الأرز، اضيفي الماء بالتدريج لتحصلي على عجينة سائلة
3.ضعي الدجاج في العجينة. قلبي ليختلط.
4.الصلصة: في وعاء ضعي مكونات الصلصة. اتركيها جانبا
5.النشا: في وعاء ضعي النشا والماء، قلبي ليختلط. اتركيه جانبا.
6.سخني الزيت في مقلاة عميقة.
7.باستعمال الملقط خذي قطعة من الدجاج واسقطيها في الزيت، كرري ذلك
8.قلبي الدجاج ليتماسك ويصبح ابيض اللون.
9.أخرجي الدجاج واتركيه على الشبك ليبرد قليلا
10.اعيدي الدجاج الى الزيت واستمري بالقلي ليصبح ذهبي اللون
11.في مقلاة عميقة ضعي الصلصة، سخني لتغلي. اضيفي خليط النشا وقلبي لتحصلي على صلصة سمكية القوام، دعيها تغلي مع استمرار التقليب.
12.اضيفي الدجاج المقرمش وقلبيه في الصلصة ليتغطى تماما ويتشرب كل الصلصة ويصبح لامع
13.ضعي الدجاج في طبق التقديم ثم انثري فوقه البصل وقدميه.
 

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