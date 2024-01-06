الصحة تكشف أسباب فقدان السمع عند الأطفال وطرق العلاج

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً عن طرق تجنب إصابة الأطفال بفقدان السمع ، وطرق الإكتشاف المبكر والعلاج .

أسباب فقدان السمع عند الأطفال

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أسباب فقدان السمع عند الأطفال في الفترة المحيطة بالولادة تتمثل في :-

نقص الأكسجين وقت الولادة

اليرقان الشديد في الفترة التالية للولادة

انخفاض الوزن عند الميلاد

العدوي الأخري في الفترة المحيطة بالولادة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن أسباب فقدان السمع عند الأطفال في مرحلة ماقبل الولادة تتمثل في التالي:-

عوامل وراثية

الإلتهاب داخل الرحم مثل الحصبة الألمانية وعدوي الفيروس المضخم للخلايا

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ضرورة النزول ، للكشف والعلاج مجاناً ضمن حملة 100 يوم صحة، يومياً من الساعة ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ أو زيارة الموقع الإلكتروني الحملة.