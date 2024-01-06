الصحة تكشف أسباب فقدان السمع عند الأطفال وطرق العلاج

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً عن طرق تجنب إصابة الأطفال بفقدان السمع ، وطرق الإكتشاف المبكر والعلاج .
أسباب فقدان السمع عند الأطفال
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أسباب فقدان السمع عند الأطفال في الفترة المحيطة بالولادة تتمثل في :-
- نقص الأكسجين وقت الولادة
- اليرقان الشديد في الفترة التالية للولادة
- انخفاض الوزن عند الميلاد
- العدوي الأخري في الفترة المحيطة بالولادة
وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن أسباب فقدان السمع عند الأطفال في مرحلة ماقبل الولادة تتمثل في التالي:-
- عوامل وراثية
- الإلتهاب داخل الرحم مثل الحصبة الألمانية وعدوي الفيروس المضخم للخلايا
وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ضرورة النزول ، للكشف والعلاج مجاناً ضمن حملة 100 يوم صحة، يومياً من الساعة ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ أو زيارة الموقع الإلكتروني الحملة.