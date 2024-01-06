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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تكشف أسباب فقدان السمع عند الأطفال وطرق العلاج

صدى البلد

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً عن  طرق تجنب إصابة الأطفال بفقدان السمع ، وطرق الإكتشاف المبكر والعلاج . 

 أسباب فقدان السمع عند الأطفال

 وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أسباب فقدان السمع عند الأطفال في الفترة المحيطة بالولادة  تتمثل في :- 

  • نقص الأكسجين وقت الولادة
  • اليرقان الشديد في الفترة التالية للولادة
  • انخفاض الوزن عند الميلاد
  • العدوي الأخري في الفترة المحيطة بالولادة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن أسباب فقدان السمع عند الأطفال في مرحلة ماقبل الولادة تتمثل في التالي:- 

  • عوامل وراثية
  • الإلتهاب داخل الرحم مثل الحصبة الألمانية وعدوي الفيروس المضخم للخلايا

 

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ضرورة النزول ، للكشف والعلاج مجاناً ضمن حملة 100 يوم صحة، يومياً من الساعة ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ أو زيارة الموقع الإلكتروني الحملة.

الاطفال فقدان السمع قص الأكسجين اليرقان انخفاض الوزن العدوى الولادة

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الصحة تكشف أسباب فقدان السمع عند الأطفال وطرق العلاج


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