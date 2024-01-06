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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة كورونا.. مقاطعة كتالونيا الإسبانية تعيد فرض إرتداء الكمامة الطبية

كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا

أعلنت مقاطعة كتالونيا في إسبانيا إعادة فرض ارتداء الكمامة الطبية لمواجهة ظهور فيروسات الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا أو كوفيد 19، بحسب ما أعلن وزير الصحة في كتالونيا.

وأكدت سلطات كتالونيا على عودة إلزامية ارتداء الكمامات بجميع المراكز الصحية والمستشفيات التي أصبح بعضها مكتظا بالمرضى، وبدأوا بالفعل في رفض وإعادة توجيه مرضاهم بسبب ضيق المساحة، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

وتضاعفت حالات الأنفلونزا ثلاث مرات في شهر واحد، ووفقا للخبراء، لن يتم الوصول إلى ذروة العدوى إلا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وقد لقي هذا الإعلان استحسانًا من قبل سكان كتالونيا. 

ولم يمض سوى ستة أشهر منذ رفع إلزامية ارتداء الكمامات في هذه المراكز الصحية، بعد ثلاث سنوات من انتشار كوفيد-19.

وقررت مناطق فالنسيا ومورسيا المجاورة تطبيق هذا الإجراء ويخطط وزير الصحة الإسباني، يوم الاثنين المقبل، في مدريد، للاجتماع بجميع المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي خلال مجلس استثنائي لتنسيق الإجراءات في البلاد وبالتالي محاولة تخفيف الضغط على الخدمات الصحية.

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