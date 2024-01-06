التموين: تحسين سلالات 4 أصناف من «المحاصيل السكرية»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية، أن معدلات توريد محصول القصب بلغت ما يقرب من 135 ألف طن في 3 مصانع "كوم أمبو ـ إدفو ـ أرمنت"، وذلك منذ بداية الموسم من بدء موسم الحصاد 2024 وحتى اليوم، حيث تم إنتاج نحو 10 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة.

وقال اللواء عصام الدين البديوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن كميات السكر المخصصة للمنظومة التموينية مؤمنة بالكامل، لافتا إلى سعي الشركة للحصول على أكبر إنتاجية ممكنة خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن سعر السكر في المنظومة التموينية يبلغ 12.6 جنيه للكيلو، وتقوم الدولة بدعمه لصالح المواطن.

ونوه إلى أن “زيادة مبيعات الشركة الأخرى بخلاف السكر تعمل على تخفيض تكاليف إنتاج طن السكر، ونعمل حالياً على مضاعفتها للمساهمة في توفيره بسعر مناسب”.

في سياق متصل، كشف الكيميائي صلاح عمر، العضو المنتدب الفني لمصانع السكر و التكرير بالشركة، أنه يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي”، لاستصلاح وزراعة من 100 لـ120 ألف فدان قصب مقسمة على محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، مشيرًا إلى أن الصورة النهائية للبروتوكول ما زالت في طور التجهيز .

وقال عمر، خلال جولة تفقدية لمتابعة توريد قصب السكر بمصنع الشركة في إدفو بمحافظة أسوان، إن المساحات تتضمن 10 آلاف فدان بأبو قرقاص في محافظة المنيا لتشغيل المصنع الشركة في تلك المنطقة، حيث تم البدء في استصلاح الأراضي المتفق عليها.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعويض التراجع في المساحات المنزرعة من محصول القصب، نتيجة تفتت عدد من تلك المساحات، فضلا عن اتجاه المزارعين لزراعة محاصيل بديلة ذات عائد سريع.

وأوضح عمر أن محصول القصب يمكن زراعته في الأماكن الصحراوية بجانب الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن الشائع عنه استهلاك كميات كبيرة من المياه عن طريق الري بالغمر، منوهًا إلى أن الطرق الحديثة بالزراعة تستعين بعمليات الري بالتنقيط، بما يساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه.

وكشف عن قيام الشركة بتحسين سلالات من القصب لزيادة الإنتاجية، كما أنه تم توقيع بروتوكول مع مجلس المحاصيل السكرية، في تطوير المحصول.

وذكر أن هناك 4 أصناف جار انتخابها وهي "جيزة 3، وجيزة 4، وجيزة 5، وحوامدية 24، بجانب السلاسة التي يتم الاعتماد عليها في زراعة المحصول س 9".

ولفت عمر إلى أن نسبة إنتاج السكر من تلك الأصناف الأربعة متساوية، حيث تستهدف الشركة تعدد الأصناف المستخدمة في الزراعة، تحسبًا لحدوث أي مرض قد يصيب المحصول، لا سيما مع الاعتماد على صنف واحد فقط حالياً.

وأشار إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية قدمت تسهيلات للمزارعين خلال الموسم الحالي، من ضمنها دعم تكلفة نولون النقل بالجرارات بقيمة 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى وسائل النقل الخاصة بشركة "الديكوفيل" بقيمة 200 مليون جنيه، ليصبح إجمالي تكلفة نقل المحصول على الشركة نحو 350 مليون جنيه.

من جهته، قال الكيميائي أسامة عبد الرحمن، رئيس قطاعات مصانع سكر إدفو، إن المصنع تعاقد على 33 ألف فدان قصب خلال الموسم الجاري، تورد 900 ألف طن، وتنتج 99 ألف طن سكر.

وأضاف عبد الرحمن أن المصنع يضم خطي عصر قصب "سكودا" و"الياباني"، بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن قصب يوميًا، كاشفَا أنه تم تطوير خط "سكودا" في 2023 بتكلفة مالية 3 ملايين جنيه، كما أنه تم تطوير بعض المعدات بخط "الياباني"، وذلك منذ بداية العام الحالي بتكلفة بلغت حتى الآن مليون جنيه.

وأوضح أنه يتم إنتاج 70 ألف شتلة في المشتل التابع لمصنع سكر إدفو، ويتم توريدها للمزارعين بسعر رمزي، وذلك على أساس زراعة المحصول بنظام الشتلات، والذي يعمل على إعطاء كثافة نباتية أعلى مما يعطي إنتاجية أكبر للفدان الواحد، حيث إن إنتاج الفدان حاليا 27 طنا، وفي حالة الزراعة بالشتلات والالتزام بالإرشادات والتعليمات سيصل متوسط إنتاجية الفدان إلى ما يقرب من 50 طنا للفدان الواحد.

بدوره، قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم صرف مستحقات موردي القصب من المزارعين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول.

وأوضح أن إجمالي المخصصات المالية لموسم حصاد القصب 2024 بلغت 9.3 مليار جنيه، بعد زيادة سعر التوريد 400 جنيه لتصبح 1500 جنيه بدلا من 1100 جنيه في الموسم الماضي.