بعد 43 عاما.. الكابتن ماجد يودع محبيه على مستوى العالم | تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة الكابتن ماجد وقيام مصمم الشخصية بتوديع محبيه حول العالم.

وأوضح التقرير أن الرسام الياباني مصمم شخصية الكابتن ماجد أعلنت توقف إنتاج المسلسل في بداية أبريل المقبل، وذلك بعد 43 عاما من انتاجه ".

وتابع التقرير أن الرسام الياباني تدهورت حالته الصحية بشكل كبير .

وأكمل التقرير أن قصة الكابتن ماجد تعود لعام 1981 بعد أن نشرت لأول مرة كقصة مصورة في مجلة لقصص المانغا اليابانية.

ولفت التقرير إلى أن قصة الكابتن ماجد انتشرت في 100 دولة ونالت شهرة واسعة وتحديدا في العالم العربي بعد أن اصبح كابتن ماجد جزءا من ذكريات جيل الثمانينيات.