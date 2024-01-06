عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. نتائج قرعة الحج للأطباء

نتائج القرعة
نتائج القرعة

أعلنت اللجنة الإجتماعية بنقابة الأطباء أسماء الأطباء الذين فازوا في قرعة رحلات الحج.

أكد د. شادي صفوت عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإجتماعية فوز 16 طبيبا في قرعة الحج لهذا العام.

وقال صفوت: أن اللجنة الاجتماعية تتواصل مع الأطباء الفائزين في القرعه للقيام بالترتيبات اللازمة، أما بالنسبة للأطباء الذين لم يحالفهم التوفيق في القرعة فيمكنهم استلام حوالة من وزارة السياحة بالبنك خلال شهر.

وأضاف صفوت: أن نقابة الأطباء تعاقدت مع شركة سياحة لتنفيذ برنامج سياحي 5 نجوم يليق بالأطباء بمبلغ 325 ألف جنيه للحج السياحي و195 ألف جنيه للحج الاقتصادي غير شاملة تذاكر الطيران.

وجاءت أسماء الأطباء والطبيبات كالتالي:
5 نجوم:
1- كريم احمد حسين
2- اية الله علي صابر علي
3- هالة طلعت سليمان حسن
4- عامر محمد يوسف الفار
5- اسلام هاني متولي احمد

الاقتصادي:
1- احمد سمير الصاوي سليمان
2- ايمان سمير الصاوي سليمان
3- نهي زيدان محمد زيدان
4- محمد صبري عبدالعزيز عبدالمجيد
5- نسرين سمير الصاوي
6- مصطفي تاج الدين علي زقزوق
7- دعاء حامد محمود عبده يونس
8- علام عبدالجليل احمد علام
9- عمرو محمد محمد هاشم
10 فوزية مصطفي محمد
11- مرفت محمد البسطويسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

ترشيحاتنا

صلوات بـ 150 كنيسة .. قداس عيد الميلاد في حماية الشرطة بالجيزة

أدى حركات استعراضية| ضبط قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر أعلى كوبرى أكتوبر

أمريكا تعلن إسقاط طائرة مسيرة من اليمن في المياه الدولية بالبحر الأحمر

مرتضى منصور السبب.. إحالة هاني شاكر للمحاكمة بتهمة سب وقذف النائب أحمد دياب

ناقد رياضي عن زيارة السيسي لمران المنتخب: وجّه رسائل من أب لكل المصريين

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد في العاصمة الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحباية دوا.. ازاي تحمى نفسك من مخاطر الجديري المائي؟

أميرة الذهب تتصدر التريند.. شاهد أغرب أشكال الإكسسوارات

بمذاق لا يُقاوم| طريقة عمل بسبوسة بالحليب

دمر الكرش .. 6 أكلات تساعدك فى التخلص منه نهائيا

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ