بالأسماء.. نتائج قرعة الحج للأطباء

أعلنت اللجنة الإجتماعية بنقابة الأطباء أسماء الأطباء الذين فازوا في قرعة رحلات الحج.

أكد د. شادي صفوت عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإجتماعية فوز 16 طبيبا في قرعة الحج لهذا العام.

وقال صفوت: أن اللجنة الاجتماعية تتواصل مع الأطباء الفائزين في القرعه للقيام بالترتيبات اللازمة، أما بالنسبة للأطباء الذين لم يحالفهم التوفيق في القرعة فيمكنهم استلام حوالة من وزارة السياحة بالبنك خلال شهر.

وأضاف صفوت: أن نقابة الأطباء تعاقدت مع شركة سياحة لتنفيذ برنامج سياحي 5 نجوم يليق بالأطباء بمبلغ 325 ألف جنيه للحج السياحي و195 ألف جنيه للحج الاقتصادي غير شاملة تذاكر الطيران.

وجاءت أسماء الأطباء والطبيبات كالتالي:

5 نجوم:

1- كريم احمد حسين

2- اية الله علي صابر علي

3- هالة طلعت سليمان حسن

4- عامر محمد يوسف الفار

5- اسلام هاني متولي احمد

الاقتصادي:

1- احمد سمير الصاوي سليمان

2- ايمان سمير الصاوي سليمان

3- نهي زيدان محمد زيدان

4- محمد صبري عبدالعزيز عبدالمجيد

5- نسرين سمير الصاوي

6- مصطفي تاج الدين علي زقزوق

7- دعاء حامد محمود عبده يونس

8- علام عبدالجليل احمد علام

9- عمرو محمد محمد هاشم

10 فوزية مصطفي محمد

11- مرفت محمد البسطويسي