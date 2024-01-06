مدحت العدل : هدفنا الانحياز للحق وعودته لأصحابه

أكد الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، أن الهدف الأساسي من جمعية المؤلفين والملحنين، عودة الحقوق لأصحابها، مشيرا إلى أنه ليس لدينا مصلحة في الإنحياز لأي طرف.

وقال مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، هدفنا الانحياز للحق وعودة الحق لأصحابه، معلقا "النهاردة طلعنا أوراق واضحة عن تنازل أم كلثوم لشركة صوت القاهرة وكل شيء باين وواضح".

شركة صوت القاهرة

وتابع رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، أن هناك مستندات تثبت توقيع ام كلثوم لحقوق اعمالها الفنية الي شركة صوت القاهرة