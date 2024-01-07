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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن إبراهيم أصلان

ابراهيم اصلان
ابراهيم اصلان

يوافق اليوم ذكرى وفاة الأديب الكبير إبراهيم أصلان، والذي رحل عن عالمنا في 7 يناير عام 2012.

ولد إبراهيم أصلا في 3 مارس عام 1935، وعاش في حي إمبابة بالجيزة بعد انتقال أسرته إلى هناك، بعد أن أتم دراسته عمل بهيئة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

بدأ عملية الكتابة والنشر عام 1965 ونشرت له العديد من المؤلفات ومنها: "مالك الحزين - خلوة الغلبان - يوسف والرداء - حجرتان وصالة" وغيرها من المؤلفات.

 تحولت روايته «مالك الحزين» إلى الفيلم الشهير «الكيت كات» بطولة محمود عبد العزيز وإخراج داود عبد السيد.

تميز إبراهيم أصلان بالمحلية الشديدة في كتاباته، فهو يستمد شخوصه ببراعة تامة من الحى الشعبي الذى عاش فيه كل حياته وهو حي امبابة الشهير، إضافة الى انه يرسم بكتاباته الأزقة وحواري تلك المنطقة فتشعر وكأنك تعيش فيها وتتحرك داخلها، وهو في هذا الصدد شديد الارتباط بالأرض والواقع الذى عاش فيه.

ذكرى وفاة ابراهيم اصلان

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