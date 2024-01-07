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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين هو الشاغل المحوري للرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين هو الشاغل المحوري للرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأضافت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان "توسيع أطر الحماية الاجتماعية فى 2024"- أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية إحدى الركائز الرئيسية لأهداف الدولة الرئيسية في عام 2024، لتخفيف الآثار الاقتصادية عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، وهو ما يعد امتدادا لشواغل الرئيس السيسي بهذا الملف على مدى عقد كامل، وسيظل حاكما لتفكيره فى الولاية الثالثة عبر زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والذى يتم توجيهه دعم السلع التموينية، وكذلك لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وكذلك للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، وأيضا لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وبصفة خاصة في ريف وصعيد مصر، وكذلك مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات.


ونوهت "الأهرام" إلى رفع وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023-2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤدى لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. 


وأشارت إلى تعزيز مُخصصات برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد الـمُستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة بتكلفة إضافية مقدارها 5.5 مليار جنيه، واستمرار العمل على توفير التمويل الـمطلوب لبرنامج حياة كريمة، والذي يستهدف تحقيق التنمية الريفيّة الـمتكاملة، خاصة أن المراحل السابقة أدت إلى تغيير نوعية الحياة لقطاعات واسعة من المواطنين.


وقالت "الأهرام" إن الدولة المصرية تهتم بتوفير الحماية الاجتماعية بل تضعها في قلب أجندة العمل الوطني لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وهو ما انعكس في مبادرات رائدة سابقة مثل تكافل وكرامة ومستورة ووعي وغيرها التي تستهدف الفئات المختلفة الأولى بالرعاية وهى الأقل دخلًا والأشد احتياجًا، علاوة على ذوي الاحتياجات أو القدرات الخاصة، كما يتم زيادة المخصص المالي الذى يتم توجيهه للدعم النقدي الذى يشمل عدة فئات مستهدفة وخاصة الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيض معدلات الفقر وحالات العوز.


واختتمت الافتتاحية شددت على أن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين هو الشاغل المحوري للرئيس عبدالفتاح السيسي في ولايته الجديدة من خلال التأكيد على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
 

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