الجيش الأوكراني: 45 اشتباكًا قتاليًا مع القوات الروسية في 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد أنه تم الإبلاغ عن 45 اشتباكات قتاليًا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، على طول خط المواجهة في أوكرانيا مع القوات الروسية، بحسب البيان الصادر من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف الجيش الأوكراني أن الجيش الروسي شن تسع ضربات صاروخية و84 غارة جوية، بالإضافة إلى 50 صاروخاً، على مواقع القوات الأوكرانية وعلى المناطق المأهولة بالسكان، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

ونتيجة للهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، كما أطلقت روسيا 22 طائرة بدون طيار من طراز شاهد انتحاري، تم اعتراض 19 منها.

وأشار الجيش الأوكرانيةة إلى تعرض أكثر من 100 منطقة في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريزهيا ودنيبروبتروفسك وخيرسون وميكوليف لقصف مدفعي روسي.