يا نهار أبيض.. تامر حسنى يستعد لطرح أغنية جديدة

يستعد المطرب تامر حسنى لطرح أغنية جديدة بعنوان "يا نهار أبيض" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

ويتعاون تامر حسنى فى هذه الأغنية مع الشاعر أحمد المالكي وألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل.

وتقول بعض كلمات الأغنية: يا نهار أبيض عالتوليفة ضحكتك عالقلب خفيفة، أنت ماشي إزاي كده عادي، ده الأصول تمشي بتشريفة.

تامر حسنى

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن الإشاعات كانت لها نصيب مع بداية العام الجديد، بعدما انتشرت أخبار كثيرة عن رجوع الفنان تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل، بسبب صورة نشرها تامر حسني عبر مواقع التواصل الإجتماعي تجمعه هو وزوجته وأولاده.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الفنان تامر حسني كتب على الصورة “كل سنة وانتم طيبين.. ويارب عام أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية”، ولكن بعدها مباشرة نشرت بسمة بوسيل على أستورى الإنستجرام “صحيت النهاردة على أخبار مش صح.. احنا مرجعناش لبعض تامر نشر صورة عائلية علشان يبسط أولادنا”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير: “ومن هنا صدم معجبي تامر حسني.. ولكن لم يوقفوا الدعاء برجوعهم مرة أخري لبعضهم”.