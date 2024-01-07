عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقسام في إسرائيل.. 3 وزراء يقاطعون اجتماع الحكومة بعد الخلاف بين نتنياهو وجانتس

نتنياهو
نتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن يقاطع ثلاثة وزراء من حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بزعامة بيني جانتس اجتماع حكومة الاحتلال اليوم، في علامة محتملة على تفاقم التوترات في حكومة الطوارئ.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن بيني جانتس، وغادي آيزنكوت، وشيلي تروبر – وجميعهم من حزب “أزرق أبيض” الوسطي في الوحدة الوطنية لن يحضروا الاجتماع الأسبوعي للوزراء برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

«جزيرة المتعة».. فضيحة كبرى تطال أميرًا بريطانيًا ورئيس وزراء إسرائيلي وزعيمين أمريكيين|فيديوجراف

رئيس وزراء الإمارات يعلن عن تعديل وزاري

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد خلاف علني بين جانتس ونتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​الذي كان من المفترض أن يركز على رؤية لغزة ما بعد الحرب، حول سلوك الوزراء الذين انتقدوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بسبب التحقيق العسكري الذي أعلن عنه في 7 أكتوبر.

وزراء نتنياهو بيني جانتس حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي الخلاف بين نتنياهو وجانتس انقسام في إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول

ترشيحاتنا

الجيش التركي يقصف شمال العراق.. ماذا يحدث هناك

ننشر الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

الاتحاد السكندري: الزمالك لم يطلب التعاقد مع هشام صلاح.. ولا نية لرحيل مابولولو

يجب أن نفعل ذلك.. بن جفير المتطرف يجدد دعوته لتهجير الفلسطينيين

مزايا لأصحاب المعاشات فى 2024..تسهيلات لأجور السفر بطائرات مصر للطيران بقانون التأمينات

جسمه زجاجي بيتكسر.. الحاجة زينب بتشيل ابنها على كتفها لحد الجامعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

طبيبة تكشف حقيقة احتواء نوع حليب علي دهون مخالفة

فيديو

أبطال الإسكندراني يكشفون كواليس الفيلم.. تفاصيل

هالة صدقي تفجر مفاجأة بشأن الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

بلع لسانه واتخنق.. أحمد السقا ينقذ مصورا من الموت.. تفاصيل بالفيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ