انقسام في إسرائيل.. 3 وزراء يقاطعون اجتماع الحكومة بعد الخلاف بين نتنياهو وجانتس

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن يقاطع ثلاثة وزراء من حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بزعامة بيني جانتس اجتماع حكومة الاحتلال اليوم، في علامة محتملة على تفاقم التوترات في حكومة الطوارئ.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن بيني جانتس، وغادي آيزنكوت، وشيلي تروبر – وجميعهم من حزب “أزرق أبيض” الوسطي في الوحدة الوطنية لن يحضروا الاجتماع الأسبوعي للوزراء برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد خلاف علني بين جانتس ونتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​الذي كان من المفترض أن يركز على رؤية لغزة ما بعد الحرب، حول سلوك الوزراء الذين انتقدوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بسبب التحقيق العسكري الذي أعلن عنه في 7 أكتوبر.