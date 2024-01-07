محافظ قنا يزور مطرانية دشنا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مطرانية دشنا للأقباط الارثوذوكس، لتهنئة أقباط المطرانية وتوابعها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله نيافة المطران تكلا مطران دشنا وتوابعها، والقمص بولس متري وكيل المطرانية، وعدد من آباء كنيسة مارجرجس بدشنا.

وشارك في تقديم التهنئة كل من: الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، واللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والعقيد أشرف البغدادى، المستشار العسكرى للمحافظة، والشيخ تاج الدين مدير عام منطقة قنا الازهرية، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وعبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

و أكد محافظ قنا ، حرص جميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على المشاركة في الاحتفال و التهنئة، تأكيداً لمشاعر الأخوة والوحدة الوطنية والتسامح الذى يميز أبناء الشعب المصرى.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة جميع أبنائها فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

فيما أعرب المطران تكلا، عن سعادته البالغة، وشكره وتقديره لمحافظ قنا وأعضاء الوفد المرافق له، لحرصهم علي تقديم التهنئة بهذه المناسبة المجيدة.

وأكد تكلا، أن الشعب المصرى تجمعه مشاعر المحبة والتآلف، وأن عيد الميلاد المجيد رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير مع نفسه وأسرته ومجتمعه، من أجل صنع مستقبل أفضل لوطننا الذى نعيش فيه والإنسانية جميعها.