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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

صدى البلد

سجلت أسعار الذهب مستوى جديدا في مصر، على الرغم من استقرار سعر الذهب عالميا مع إجازة البورصة العالمية.

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية  وإن كان يميل إلى الارتفاع بشكل كبير بدعم من العوامل الحالية، وتنتظر الأسواق معرفة تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر،  شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، يصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد بنهاية المدة)، ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد شهري.

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أقوى ادخار.. بنك مصر يطرح شهادة جديدة بعائد سنوي وشهري| تفاصيل

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انخفاض مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

وأمس السبت ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 30 جنيها للجرام الواحد، أما عالميا فشهد سعر الذهب تذبذبا قويا تحرك خلاله السعر بين 2060 و2040 دولار للأوقية واستقر عند 2044 دولارا من ختام تعاملات الجمعة .

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميًا، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-1-2024، 2044 دولارا.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل بيع 2829 شراء 2837 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى بيع 3,270 شراء 3,310 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجّل بيع 3,705 شراء 3,762 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجّل بيع 26.480

أسعار الذهب اليوم  
 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,705 شراء 3,762 
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,405 شراء 3,457
أسعار الذهب عيار 21 بيع 3,270 شراء 3,310 
أسعار الذهب عيار 18بيع 2829 شراء 2837
أسعار الذهب عيار 14بيع 2,167 شراء 2,200
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,857 شراء 1,886
  
سعر الجنيه الذهب اليوم26.480
  

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطيه من الذهب إلى 8.44 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بأعلى من الاحتياطي المسجل في نوفمبر عند 8.285 مليار دولار مرتفعاً بقيمة 182 مليون دولار.

 

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