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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 450 ألف جنيه سيارات جديدة متوافرة خلال 2024

بـ 450 ألف جنيه سيارات
بـ 450 ألف جنيه سيارات جديدة متوافرة خلال 2024

يتواجد داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين من اجل شراءها ، وذلك لمساعدتهم علي قضاء احتياجاتهم والذهاب الي أعمالهم ، وتوافره تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا .

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من ضمن السيارات الجديدة المعروضة للبيع هيونداي I10، وتويوتا بيلتا، وشانجان ايدا ، ورينو لوجان، وبروتون ساجا.

 

- بروتون ساجا موديل 2022 :

سعر بروتون ساجا موديل 2022 خلال العام الجاري

محرك سيارة بروتون ساجا موديل 2022 مكون من 4 سلندر سعه وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة بروتون ساجا من المحرك الي العجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج قوة 95 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 120 نيوتن/متر، وتتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- سعر بروتون ساجا موديل 2022 خلال العام الجاري :


الفئة الأولي من سيارة بروتون ساجا موديل 2022 تباع بسعر 430 ألف جنيه .


- رينو لوجان موديل 2022 :

 أسعار رينو لوجان موديل 2022 خلال العام الجاري


تتسارع رينو لوجان موديل 2022 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، وبها قوة 110 حصان .

- أسعار رينو لوجان موديل 2022 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة رينو لوجان موديل 2022 تباع بسعر 415 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر 425 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الجديد الي 435 ألف جنيه، والفئة الرابعة يصل سعرها الي 445 ألف جنيه .

- شانجان ايدا موديل 2022 :

سعر شانجان ايدا موديل 2022 خلال العام الجاري

عزم دوران سيارة شانجان ايدا موديل 2022 يصل الي 160نيوتن/متر، وتنتج قوة 125 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

- سعر شانجان ايدا موديل 2022 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدا موديل 2022 تباع بسعر 385 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدا موديل 2022 يصل سعرها الي 410 ألف جنيه .

- تويوتا بيلتا موديل 2022 :

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2022 خلال العام الجديد 

سعه خزان وقود سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 يصل الي 43 لتر ، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم وران يصل الي 138 نيوتن/متر، وقوة 103 حصان .

- أسعار تويوتا بيلتا موديل 2022 خلال العام الجديد :

الفئة الأولي من سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 يصل سعرها الجديد الي 360 ألف جنيه، والفئة الثانية من سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 يصل سعرها الي 405 ألف جنيه .

- هيونداي I10  الهاتشباك موديل 2022 :

سعر هيونداي I10 موديل 2022 خلال العام الجديد

قوة سيارة هيونداي I10 موديل 2022 تصل الي 84 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 118 نيوتن/متر.

- سعر هيونداي I10 موديل 2022 خلال العام الجديد :

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I10 مويل 2022 يصل سعرها الي 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I10 موديل 2022 تصل الي 385 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2022 العام الجاري شانجان ايدا طرازات السيارات السيارات الجديدة

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