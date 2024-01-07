يصل القاهرة الثلاثاء المقبل.. تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن موعد قدوم المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي الي القاهرة لتوقيع عقود انتقاله إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" وسام ابوعلي في القاهرة يوم الثلاثاء من أجل الخضوع لفحص طبي ومن ثم توقيع عقود انتقاله رسميًا إلى الأهلي المصري".

من جانبه أكد ماهر همام نجم الأهلي السابق اقتراب صفقة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب فريق سيريس السويدي من النادي الأهلي.

وكتب همام عبر حسابه على فيسبوك "الأهلي أتم الاتفاق مع نادي سيريس السويدي بشأن بيع مهاجمه وسام أبو على مقابل 2 مليون يورو تسدد بنظام الأقساط على عامين .. واللاعب سيصل القاهرة خلال ساعات رفقة أمير توفيق لإجراء الكشف الطبي.