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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لبنان.. فيديو لسائق يتحرك وخرطوم الوقود في ماكينة تعبئة البنزين |شاهد

لبنان.. فيديو لسائق
لبنان.. فيديو لسائق يتحرك وخرطوم الوقود في ماكينة البنزين

وثق مقطع فيديو سجلته كاميرا في محطة وقود لبنانية كيف تحرك سائق طائش بسيارته بينما لا يزال خرطوم الوقود معلقًا بماكينة تعبئة البنزين. 


نشرت جمعية خيرية لبنانية تعنى بتعزيز السلامة على الطريق فيديو يظهر السائق وقد نسي خرطوم الوقود بسيارته بمحطة البنزين عبر منصة "إكس". 

لبنان

وتسبب تصرف سائق السيارة في أضرار لمحطة وقود في بلدة الزرارية في جنوب لبنان.

وأقلع السائق بسيارته رغم نداءات المتواجدين له بالتوقف فإنه لم ينتبه.

 وتسبب إقلاعه بالسيارة بينما الخرطوم لا يزال معلقاً بها بإزاحة ماكينة تعبئة البنزين من مكانها ما أدى إلى تضرّرها.

https://twitter.com/yasalebanon/status/1743351338480910431

 

 

 


 

 

لبنان الوقود البنزين فيديو أكس جنوب لبنان

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