سيارات تحت 120 ألف جنيه مناسبة للشباب

يمتلئ سوق السيارات المصري للمستعمل بعدد غير محدود من السيارات المعروضة للبيع ، وذلك بعد اقبال المواطنين المصريين خلال هذه الفترة علي سوق المستعمل بسبب زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، والتي زادة أسعارها بشكل غير مسبوق .

من ضمن السيارات المستعملة المعروضة للبيع سيات ابيزا، وسكودا فيلشيا، وهيونداي أكسيل، وأوبل فيكترا، وفيات سينا .



- فيات سيينا موديل 2001 :

فيات سيينا موديل 2001

تنتمي فيات سيينا موديل 2001 لفئة السيارات السيدان ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأحمر، وتمكنت فيات سيينا من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وتملك رخصة سارية لمدة 9 شهور .



تتوافر سيارة فيات سيينا موديل 2001 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .



- هيونداي أكسيل موديل 1995 :

هيونداي أكسيل موديل 1995

تعتمد سيارة هيونداي أكسيل موديل 1995 علي ناقل حركة مانيوال، وتستم قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بسيارة هيونداي أكسيل دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية لمدة سنه .



يصل سعر سيارة هيونداي أكسيل موديل 1995 دخل سوق السيارات المستعمل بسعر 115 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

- سكودا فيليشيا كومبي موديل 1996 :

سكودا فيليشيا كومبي موديل 1996



تعرض سيارة سكودا فيليشيا كومبي موديل 1996 للبيع باللون الأحمر، وتمتلك محرك سعه 1300 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت سكودا فيليشيا كومبي من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تتواجد سيارة سكودا فيليشيا كومبي موديل 1996 في سوق المستعمل المصري بسعر 115 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة ، وقوة محركها .

- سيات أبيزا هاتشباك موديل 1998 :

سيات أبيزا هاتشباك موديل 1998

تستمد سيارة سيات أبيزا هاتشباك موديل 1998 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بـ سيارة سيات أبيزا دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة سيات أبيزا هاتشباك موديل 1998 داخل سوق السيارات للمستعمل بسعر 110 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

- أوبل فيكترا موديل 1995 :

أوبل فيكترا موديل 1995

تمكنت سيارة أوبل فيكترا موديل 1995 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتمتلك ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الأزرق، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة حتي شهر 7 من العام الجاري .



سعر سيارة أوبل فيكترا موديل 1995 داخل سوق السيارات المستعمل يصل الي 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة وحالة محركها .