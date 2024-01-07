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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات تحت 120 ألف جنيه مناسبة للشباب

سيارات تحت 120 ألف
سيارات تحت 120 ألف جنيه مناسبة للشباب خلال 2024

يمتلئ سوق السيارات المصري للمستعمل بعدد غير محدود من السيارات المعروضة للبيع ، وذلك بعد اقبال المواطنين المصريين خلال هذه الفترة علي سوق المستعمل بسبب زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، والتي زادة أسعارها بشكل غير مسبوق .

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من ضمن السيارات المستعملة المعروضة للبيع سيات ابيزا، وسكودا فيلشيا، وهيونداي أكسيل، وأوبل فيكترا، وفيات سينا .


- فيات سيينا موديل 2001 :

فيات سيينا موديل 2001

تنتمي فيات سيينا موديل 2001 لفئة السيارات السيدان ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأحمر، وتمكنت فيات سيينا من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وتملك رخصة سارية لمدة 9 شهور .


تتوافر سيارة فيات سيينا موديل 2001 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .


- هيونداي أكسيل موديل 1995 :

 هيونداي أكسيل موديل 1995

تعتمد سيارة هيونداي أكسيل موديل 1995 علي ناقل حركة مانيوال، وتستم قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بسيارة هيونداي أكسيل دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية لمدة سنه .


يصل سعر سيارة هيونداي أكسيل موديل 1995 دخل سوق السيارات المستعمل بسعر 115 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

- سكودا فيليشيا كومبي موديل 1996 :

سكودا فيليشيا كومبي موديل 1996


تعرض سيارة سكودا فيليشيا كومبي موديل 1996 للبيع باللون الأحمر، وتمتلك محرك سعه 1300 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت سكودا فيليشيا كومبي من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تتواجد سيارة سكودا فيليشيا كومبي موديل 1996 في سوق المستعمل المصري بسعر 115 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة ، وقوة محركها .

- سيات أبيزا هاتشباك موديل 1998 :

سيات أبيزا هاتشباك موديل 1998

تستمد سيارة سيات أبيزا هاتشباك موديل 1998 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بـ سيارة سيات أبيزا دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة سيات أبيزا هاتشباك موديل 1998 داخل سوق السيارات للمستعمل بسعر 110 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

- أوبل فيكترا موديل 1995 :

أوبل فيكترا موديل 1995 

تمكنت سيارة أوبل فيكترا موديل 1995 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتمتلك ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الأزرق، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة حتي شهر 7 من العام الجاري .


سعر سيارة أوبل فيكترا موديل 1995 داخل سوق السيارات المستعمل يصل الي 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة وحالة محركها .

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