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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة هاتشباك من أوبل خلال 2024

محرك أوبل كورسا موديل
محرك أوبل كورسا موديل 2024

سوق السيارات المصري يحتوي على باقة مميزة من طرازات السيارات الحديثة موديل 2024 ، ويوجد به جميع فئات السيارات منها السيدان ، والهاتشباك ، والـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتوافرت هذه الإصدارات لاتاحتها امام المواطنين لاختيار السيارة الأنسب لهم ولاحتياجاتهم .

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من ضمن السيارات المعروضة للبيع أوبل كورسا موديل 2024 ، وتنتمي كورسا لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

محرك أوبل كورسا موديل 2024


- محرك أوبل كورسا موديل 2024 :

محرك أوبل كورسا موديل 2024

تحصل سيارة أوبل كورسا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 130 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.7 ثانية، وتحتاج الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أبعاد أوبل كورسا موديل 2024 :

محرك أوبل كورسا موديل 2024

تأتي سيارة أوبل كورسا موديل 2024 بطول 4060 مم، وعرض 1960 مم، وارتفاع 1433 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2538 مم .

- أسعار أوبل كورسا موديل 2024 :

محرك أوبل كورسا موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة أوبل كورسا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه ، والفئة الثانية من سيارة أوبل كورسا موديل 2024 تصل الي مليون و 200 ألف جنيه .

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