أرخص سيارة هاتشباك من أوبل خلال 2024

سوق السيارات المصري يحتوي على باقة مميزة من طرازات السيارات الحديثة موديل 2024 ، ويوجد به جميع فئات السيارات منها السيدان ، والهاتشباك ، والـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتوافرت هذه الإصدارات لاتاحتها امام المواطنين لاختيار السيارة الأنسب لهم ولاحتياجاتهم .

من ضمن السيارات المعروضة للبيع أوبل كورسا موديل 2024 ، وتنتمي كورسا لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

محرك أوبل كورسا موديل 2024



- محرك أوبل كورسا موديل 2024 :

محرك أوبل كورسا موديل 2024

تحصل سيارة أوبل كورسا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 130 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.7 ثانية، وتحتاج الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أبعاد أوبل كورسا موديل 2024 :

محرك أوبل كورسا موديل 2024

تأتي سيارة أوبل كورسا موديل 2024 بطول 4060 مم، وعرض 1960 مم، وارتفاع 1433 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2538 مم .

- أسعار أوبل كورسا موديل 2024 :

محرك أوبل كورسا موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة أوبل كورسا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه ، والفئة الثانية من سيارة أوبل كورسا موديل 2024 تصل الي مليون و 200 ألف جنيه .