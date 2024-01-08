شاومي SU7 الكهربائية الجديدة تتحدى تسلا S بلايد .. سيارات خارقة

تعتبر شركة تسلا هي رائدة صناعة السيارات الكهربائية في العالم، حيث حققت طفرة كبيرة في هذا المجال، نسبة إلى اعتمادها المباشر على هذه التقنية، وتقديم عدد كبير من الطرازات، ومنها النسخة S بلايد، ولكن يبدو أن شاومي ستزيد من حدة المنافسة؛ بعد طرحها النسخة الكهربائية SU7 للمرة الأولى.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أبرز مواصفات السيارة شاومي SU7 و تسلا S بلايد الكهربائية.

شاومي SU7

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة شاومي SU7

تأتي السيارة شاومي SU7 بمحرك 220 كيلووات، يمنح السيارة القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 5.28 ثانية، ومدى للسير 668 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى إلى 210 كيلومتر، وتعتبر هذه القدرات متواضعة بجانب الخيار الآخر، حيث تمتلك النسخة شاومي SU7 MAX، زوجا من المحركات بقوة 425 حصانا.

شاومي SU7

ويصل مدى السير إلى 800 كيلومتر، مع بطارية يتم شحنها في 10 دقائق لتغطي مسافة تبلغ 390 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة يكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2.78 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 265 كيلومتر في الساعة.

شاومي SU7

دعمت السيارة شاومي SU7 بالكثير من التقيات الحديثة، أبرزها نظام الركن الذاتي، وبدء التشغيل عن بعد، مع كاميرا للمتابعة والرصد، ومستشعرات حركة متنوعة، وبرامج رصد النقاط العمياء، وشاشات عرض للمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى شاشة 16.1 بوصة تعمل باللمس، ونظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، وزر تشغيل المحرك، وعجلة قيادة تدعم باقة من وسائل التحكم.

تسلا بلايد S

قدرات وتجهيزات تسلا بلايد S

تضم السيارة تسلا بلايد S شاشة عرض داخلية يبلغ قياسها 17 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، دقة 2200×1300، حيث يمكنها الاستجابة لتشغيل الأفلام والألعاب، والوسائط الأخرى، بالإضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي يصل لـ 22 سماعة بقوة 960 وات.

وتحتوي السيارة على جنوط رياضية، ومقابض مخفية، بصمة دخول، إمكانية بدء التشغيل عن بعد، زر تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات حركة، كاميرا، رصد النقاط العمياء، تحديد الحارة المرورية، فرامل خطر، وسائد هوائية أمامية وجانبية وخلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، اخيار وضع القيادة، مثبت سرعة.

تسلا بلايد S

تعتمد السيارة تسلا بلايد S على مجموعة من المحركات ومنها بقوة 250 كيلووات و400 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك آخر بقوة 670 حصان، ومدى للسير يبلغ 634 كيلومتر، مع إمكانية الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/س خلال 3.2 ثانية، إلى جانب النسخة الأشهر والتي تعتمد على محرك بقوة 1.020 حصان، والذي يمنح السيارة أفضلية الانطلاق وقطع مسافة الربع ميل في 9.23 ثانية.