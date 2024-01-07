6 سمات غريبة وصادمة عن الإنسان البدائي «نياندرتال».. تعرف عليها

هل توقعت يومًا أن تكون لديك جينات متشابهة مع الإنسان البدائي «نياندرتال»، في الحقيقة كشفت دراسة جديدة عن أنه في البشر المعاصرين ما يصل إلى 2% من الحمض النووي من إنسان نياندرتال.

وفقًا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الأحد، قال الخبير في علم الوراثة، سيبنيم أونلويسلر، إن الإنسان الحديث الذي انتشر من أفريقيا إلى آسيا منذ حوالي 60 ألف عام تزاوج مع إنسان نياندرتال، وأن الحمض النووي لإنسان نياندرتال انتشر معهم بالتالي في جميع أنحاء العالم.

وقال أونلويزلر الذي يعمل في معهد لندن للتجديد: “لا يمثل الحمض النووي للنياندرتال سوى نسبة صغيرة من الجينوم البشري الحديث، وهذه التأثيرات ليست سوى قطعة واحدة من اللغز الجيني الذي يجعل كل شخص فريد”.

1- التدخين:

يزيد جزء محدد من الحمض النووي للنياندرتال بشكل كبير من خطر إدمان الشخص للنيكوتين - وهو أمر مثير للسخرية بالنظر إلى أن إنسان النياندرتال كان موجودًا في أوروبا قبل 40 ألف عام من وجود التبغ لأول مرة-.

ووجد الباحثون أيضًا أن عددًا من متغيرات الحمض النووي للنياندرتال مرتبطة بالاكتئاب والتأثيرات النفسية والعصبية.

أوضح الخبير في علم الوراثة إلى أنه تشير الدراسات إلى وجود صلة بين الحمض النووي للإنسان البدائي وخطر إدمان النيكوتين، كما قد يكون لدى الأفراد من أصل إنسان نياندرتال احتمالية متزايدة قليلاً للاعتماد على النيكوتين.

2- الشعر الكثيف والمستقيم:

الحمض النووي للنياندرتال له تأثيرات على شعر الإنسان الحديث - على وجه الخصوص الأشخاص ذوي الشعر الكثيف والمستقيم قد يكون لديهم الحمض النووي للنياندرتال- كما تم ربط الحمض النووي للإنسان البدائي بالتغيرات في خصائص الشعر إضافة إلى أنه قد يكون لدى بعض الأشخاص من أصل إنسان نياندرتال شعر أكثر سمكًا أو استقامة قليلاً.

3- الاستيقاظ مبكرًا:

الجينات المتوارثة من البشر القدماء، بما في ذلك إنسان نياندرتال، قد تحدد مدى براعتك في الاستيقاظ في الصباح.

وتشير الأبحاث إلى أن الجينات المرتبطة بإيقاع الساعة البيولوجية للجسم، والتي تتحكم في وقت استيقاظنا ونومنا، تأتي من إنسان نياندرتال.

ووجد الباحثون في جامعة فاندربيلت أن 16 متغيرًا مرتبطًا بالاستيقاظ المبكر لدى الإنسان الحديث، كما تم العثور عليها في جينومات إنسان نياندرتال البالغ من العمر 120 ألف عام وإنسان نياندرتال البالغ من العمر 52 ألف عام.

وتسمى بعض هذه الجينات "جينات الساعة" المرتبطة بإيقاع الساعة البيولوجية، والتي ربما ساعدت الأشخاص الأوائل على الاستيقاظ مبكرًا أثناء انتقالهم إلى مناطق ذات تباين أكبر في طول اليوم.

ويقول أونلويزلر: «قد يؤثر الحمض النووي للإنسان البدائي على إيقاعات الساعة البيولوجية وأنماط النوم، وربما تأثر هذا بالعوامل اللاجينية، مثل: المناخ والديناميات الاجتماعية والتعرض للضوء كما قد يواجه الأشخاص ذوو أصول إنسان نياندرتال اختلافات في دورات النوم والاستيقاظ.

4-أنف كبير:

وجدت دراسة أجرتها جامعة كوليدج لندن أن الأنوف الطويلة من الأعلى إلى الأسفل يمكن أن تكون متوارثة من المادة الوراثية لإنسان النياندرتال.

واستخدم الباحثون متطوعين من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، وقارنوا المعلومات الجينية بصور وجوههم حيث وجدوا أن إحدى مناطق الجينوم - ATF3 - تحتوي على مادة وراثية موروثة من إنسان نياندرتال.

ويعتقد الباحثون أن الأنوف الطويلة ربما ساعدت إنسان نياندرتال على التكيف مع الهواء البارد خارج أفريقيا.

5- تعاني بشدة عندما تصاب بمرض كوفيد-19:

خلال الأشهر الأولى من الوباء، وجدت دراسة أن منطقة الكروموسوم الموروثة من إنسان نياندرتال جعلت الناس أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19.

وكان الأشخاص الذين ينتمون إلى المنطقة الموروثة من إنسان النياندرتال أكثر عرضة للمعاناة من حالات حادة من كوفيد-19، بما في ذلك مشاكل الرئة.

وحددت الأبحاث الإضافية التي أجرتها جامعة تارتو 4 أنواع مختلفة من أصل إنسان نياندرتال والتي يعتقد أنها مسؤولة.

ويُعتقد أن المتغيرات الأربعة متورطة في "عواصف السيتوكين" التي تحدث في الحالات الشديدة من كوفيد-19.

6- تجد صعوبة في الحصول على تان:

قد تؤثر جينات إنسان نياندرتال على مدى سهولة حصولك على اسمرار البشرة، وما إذا كنت عرضة للحرق.

قامت الأبحاث التي أجراها معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا عام 2018 بمقارنة الحمض النووي لإنسان النياندرتال بالحمض النووي المأخوذ من 112 ألف مشارك في الدراسة التجريبية للبنك الحيوي في المملكة المتحدة.

ولاحظ الباحثون العديد من أليلات النياندرتال المختلفة (المتغيرات في الحمض النووي) التي تساهم في لون البشرة والشعر.

ونبه أونسلاوسلر: "قد يميل الأفراد من أصل إنسان نياندرتال نحو ألوان البشرة الفاتحة أو الداكنة، مع وجود أليلات مرتبطة بألوان البشرة الفاتحة والتي ربما وفرت مقاومة متزايدة للأشعة فوق البنفسجية في المناطق ذات كثافة ضوء الشمس المنخفضة".

إنسان النياندرتال

انقرض إنسان النياندرتال، وهو قريب من الإنسان الحديث، منذ 40 ألف سنة.