إيهاب رمزي: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تفعيل حقيقي لمفهوم المواطنة

قال إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بدأت في تغيير الأفكار السلبية داخل العقول المصرية، من خلال الخطاب الديني ومناهج التعليم.

وأضاف “إيهاب رمزي” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية، هي التفعيل الحقيقي لمفهوم المواطنة، متابعا: الجميع متساوون في نظر الدولة بلا تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق.

واسترسل: الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يضع قاعدة وزيارة ثابتة خلال العيد، وداخل الكاتدرائية، وخلال الصلاة، متابعا: "تواجد الرئيس داخل الكاتدرائية يشكل فارقا كبيرا لدينا".

وأكد أن الجميع يشعر أننا في نظر الدولة كلنا مواطنين دولة واحدة، ولا يوجد مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية، والكل يشعر بأن له دور في الوطن وليس مهمشا.