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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 85 % ارتفاعا في قيمة التمويل العقاري أكتوبر الماضي

نشاط التمويل العقاري
نشاط التمويل العقاري

أعلنت هيئة الرقابة المالية ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة للعملاء قطاع التمويل العقاري خلال أكتوبر الماضي بنسبة 85.2%.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالي قيمة نشاط التمويل العقاري خلال  أكتوبر 2023 بلغت نحو 688.8 مليون جنيه مقابل 372 مليون جنيه خلال  نفس الشهر في 2022.

ذكرت هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بلغت 215.5 مليون جنيه خلال أكتوبر 2023، مقارنة بـ15 مليون جنيه خلال نفس الفترة في العام السابق بارتفاع 1337.3%.

بلغت عدد عقود التمويل العقاري خلال أكتوبر الماضي 374 عقد مقابل 169 عقد في أكتوبر 2023 بزيادة 121%.

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ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2022، والتي بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021 بنمو 46.8%، وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) رفع محفظة التمويل العقارى في مصر من 13.4 مليار  جنيه إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.

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