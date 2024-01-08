السعودية: ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص إلى 10.9 مليون خلال ديسمبر الماضي

أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا لأرقام سوق العمل في السعودية في القطاع الخاص لشهر ديسمبر (2023)، مستعرضاً إجمالي العاملين من المواطنين والمقيمين ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين خلال الفترة ذاتها، وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص.



وأظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب (10,975,830) ألف عامل في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر؛ ما يدل على استمرار جاذبية العمل في القطاع الخاص.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر (2,316,647) مواطنًا سعوديًا، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (8,659,183) مقيمًا أجنبيًا.

ويستعرض التقرير انضمام (44,769) ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.

سوق العمل السعودي

مما يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر السابق، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم منذ العام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.