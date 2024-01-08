بعد عرض عصابة عظيمة.. اسعاد يونس: عنبة اكتشاف عظيم| فيديو

كشفت الفنانة اسعاد يونس عن سعادتها بعرض فيلم عصابة عظيمة والذى تعود به إلى السينما بجانب عدد كبير من النجوم الشباب وعلى رأسهم كريم عفيفي وفرح الزاهد وعنبة.



وقالت اسعاد يونس فى تصريح خاصة لصدى البلد أنها سعيدة بتجربة فيلم عصابة عظيمة مع النجوم الشباب وتحديدا الفنان الشاب عنبة قائلة: عنبة ده أكتشاف عظيم وكنت وثقة فى موهبته.



وتابعت اسعاد يونس أن هدفها من الفيلم بجانب تقديم عمل كوميدي خفيف للمشاهد هو دعم المواهب الشابة وتقديمها للجمهور كما فعلت مع عنبة وباقى فريق عمل الفيلم.



وعن أعمالها القادمة أكدت اسعاد أنها تصور حاليا الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد للعرض فى موسم رمضان القادم، فيما تقوم أيضا بالتحضير لمسلسل تيتة زوزو وهو عمل اجتماعي كوميدي لكنه سوف يعرض بعد موسم رمضان القادم.



فيلم عصابة عظيمة

ويعرض حاليًا للفنانة إسعاد يونس فيلم “عصابة عظيمة” فى دور العرض السينمائية ، وأحتفل أبطال وصناع الفيلم بعرضه الخاص منذ أيام بإحدى سينمات مدينتي.

وفيلم "عصابة عظيمة" بطولة: إسعاد يونس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.