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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالبرتقالي...إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت إلهام شاهين في الصورة بإطلالة شتوية انيقة، حيث ارتدت بلوفر باللون البرتقالي مع بنطلون باللون الأسود ونسقت معهما وشاحا جمع بين مجموعة من الألوان المتناسقة.

انتعلت إلهام شاهين حذاء مسطح باللون البرتقالي مع حقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسورات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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