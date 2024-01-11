أخبار التوك شو.. أحمد موسى: أنظار العالم تتجه غدا لمحكمة العدل بسبب جرائم إسرائيل.. ضياء رشوان: ادعاءات الرسوم الإضافية برفح لا تستند لمصادر معلومة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

أحمد موسى: أنظار العالم تتجه غدا لمحكمة العدل بسبب جرائم إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أنظار العالم تتجه غدا لمحكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي، والتي وصل عددها لـ58 صفحة، بسبب خطورة ما قامت به إسرائيل من مجازر في حق الشعب الفلسطيني.

حسام زكي: مجلس الأمن ظل عاجزا لمدة 3 أشهر لوقف الحرب بغزة

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن غدًا سيتم عقد جلسة بـ محكمة العدل الدولية لنظر دعوى دولة جنوب أفريقيا ضد جرائم إسرائيل في قطاع غزة.

ضياء رشوان : ادعاءات الرسوم الإضافية برفح لا تستند لمصادر معلومة

أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أنه عبر معبر رفح حتى هذه اللحظة أكثر من 15 ألف شخص من مزدوجي الجنسية ومن القادمين إلى مصر لأسباب قانونية تخصهم والمرضى والجرحى والمرافقين واقتربنا من 20 ألف حتى الآن".

دخول 176 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجل، وهي أنه تم دخول 176 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، إضافة إلى دخول 4 شاحنات غاز.

مستشار رئيس الوزراء الأردني: مصر والأردن يقفان بقوة أمام مخططات التهجير

أكد محمد حسن التل مستشار رئيس الوزراء الأردني، إن مصر والأردن يقفان بقوة أمام مخططات التهجير من غزة أو الضفة، مشيرا إلى أن “قمة العقبة” تستهدف دعم جهود السلطة الفلسطينية.

استشهاد 4 طواقم بالهلال الأحمر الفلسطيني في استهداف سيارة إسعاف بدير البلح

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل استشهاد أربعة من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في استهداف مركبة إسعاف في دير البلح بغزة.

شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار.. وعيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، فـ الذهب عيار 21 سجل اليوم الأربعاء مبلغ 3250 جنيها، بعد أن سجل من ثلاث أشهر ماضية مبلغ 2100 جنيه، وفي بداية عام 2023 كان قد سجل 1100 جنيه، بفارق 2000 جنيه مرة واحدة في عام.

الأرصاد تحذر المواطنين: الصقيع يضرب عدة مناطق وموجة عدم الاستقرار ..فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، وموجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الأيام المقبلة.

بعد استجابته لحالة مريضة بالسرطان.. نهال طايل تشكر محافظ المنوفية على الهواء

وجهت الإعلامية نهال طايل، الشكر لمحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، بعد إستجابته لبرنامج تفاصيل علي قناة صدي البلد٢، واستقبل أية سيدة السرطان بالمنوفية ويوجه بتوفير مسكن ومساعدة مالية ومعاش ثابت، وشقة

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: هروب إسرائيل من قرار محكمة العدل يعرضها للعقوبات

قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية ليست لديها، كما هو الحال مع مجلس الأمن استنادا للفصل السابع، آلية عسكرية لفرض تطبيق القرار، كما جرى مع العراق في 2003، ولكن اليوم الوضع مختلف.