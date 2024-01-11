أخبار التعليم .. مصروفات كليات جامعة الجلالة للالتحاق بها بالترم الثاني 2024.. معهد كونفوشيوس يعلن تعليمات قبل امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر رجب اليوم

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، هلال شهر رجب 2024، اليوم الخميس 11 يناير 2024، من مقر المعهد بمرصد حلوان، وعقب استطلاع الهلال وثبوت رؤية هلال شهر رجب؛ سيتبقى على شهر رمضان المبارك نحو 60 يومًا فقط.



3 يناير.. تربية فنية حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



آداب عين شمس تعلن عن أرقام الجلوس وأماكن الامتحانات اليوم

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس ارقام الجلوس واماكن الامتحانات الفصل الدراسي الاول يناير 2024، الخاصة بيوم الخميس الموافق 11 يناير.



معهد كونفوشيوس يعلن تعليمات قبل امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية

أعلن معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة ، عقد امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية HSK ( المستويات ١،٢،٣،٤،٥،٦)، وHSKK ( المستويات المبتدء والمتوسط والمتقدم) يوم السبت الموافق ١٦ من مارس ٢٠٢٤ حضوريًا في المعهد.



مصروفات كليات جامعة الجلالة للالتحاق بها بالترم الثاني 2024

تستقبل الجامعات الخاصة والأهلية الطلاب بمختلف الكليات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك للالتحاق بها بالفصل الدراسي الثاني.

توجيهات مهمة من ألسن عين شمس للطلاب بشأن امتحانات منتصف العام 2024

وجهت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، عدة تعليمات للطلاب بشأن امتحانات منتصف العام 2024، موضحة إنه يجب على الطلاب ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، ولن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بعد بداية الامتحان.