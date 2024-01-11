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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفد مصري رفيع المستوى يبحث مع وزيرة الخزانة الأمريكية تعزيز العلاقات الاقتصادية

جانيت يلين
جانيت يلين

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، دعم بلادها القوي لمصر ولبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه القاهرة نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، وذلك حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيظل شريكا قويا لمصر وجاء ذلك خلال محادثات أجراها وفد مصري رفيع المستوى في واشنطن مع الجانبين لتعزيز التعاون خاصة في الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومنطقة الشرق الأوسط في أعقاب الحرب في غزة وما أسفرت عنه من تحديات غير مسبوقة.

واستعرض الوفد خطة الإصلاح الاقتصادي المصري بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وسبل تعميق العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

الخزانة الأمريكية وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين صندوق النقد الدولى

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