صعود أشخاص على متنها.. فقدان الاتصال بسفينة قرب سواحل عمان

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنها تلقت تقريرا عن صعود أشخاص غير مصرح لهم علي سفينة بالقرب من ميناء صحار العماني.

وأضافت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، عبر منصة “إكس”: “تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا يفيد بأن أشخاصا غير مصرح لهم صعدوا إلى السفينة في حوالي الساعة 03.30 بالتوقيت العالمي المنسق”.

وأوضحت أن ممثلا عن جهاز أمن الشركة سمع خلال محادثة، بالإضافة إلى قبطان السفينة، أصوات مجهولين.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها فقدت الاتصال بالسفينة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للبحرية البريطانية، أعلنت اليوم الخميس، أنها نها تقلت بلاغا حول حادث أمني على بعد 50 ميلا بحريا من عمان.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان لها، إن سلطنة عمان تحقق في الحادث، وننصح السفن بالحذر وإبلاغنا بأي نشاط مشبوه.