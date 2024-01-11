عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صعود أشخاص على متنها.. فقدان الاتصال بسفينة قرب سواحل عمان

أرشيفية
أرشيفية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنها تلقت تقريرا عن صعود أشخاص غير مصرح لهم علي سفينة بالقرب من ميناء صحار العماني.

وأضافت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، عبر منصة “إكس”: “تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا يفيد بأن أشخاصا غير مصرح لهم صعدوا إلى السفينة في حوالي الساعة 03.30 بالتوقيت العالمي المنسق”.

وأوضحت أن ممثلا عن جهاز أمن الشركة سمع خلال محادثة، بالإضافة إلى قبطان السفينة، أصوات مجهولين.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها فقدت الاتصال بالسفينة.

البحرية البريطانيةتتلقى بلاغا عن حادث أمني على بعد 50 ميلا بحريا من عمان

مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار أمريكي لإدانة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للبحرية البريطانية، أعلنت اليوم الخميس، أنها نها تقلت بلاغا حول حادث أمني على بعد 50 ميلا بحريا من عمان.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان لها، إن سلطنة عمان تحقق في الحادث، وننصح السفن بالحذر وإبلاغنا بأي نشاط مشبوه.

البحرية البريطانية ميناء صحار العماني عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

موضوعات متعلقة

إعلان صادم من السويد بشأن الحرب ضد روسيا

ترامب يتعهد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا حال فوزه بالرئاسة

بسبب إخفاء مرضه.. سيناتور كبير في الكونجرس يطالب وزير الدفاع الأمريكي بالاستقالة

روسيا تبعث برسالة مهمة لـ السويد بشأن الحرب المحتملة

4.2 درجة.. زلزال قوي يضرب جنوب تركيا

زعيم المعارضة الإسرائيلية يوبخ نتنياهو وحكومته.. لهذا السبب

إعلام عبري: كل المقترحات المقدمة بشأن الرهائن تؤدي لإنهاء الحرب في غزة

إسرائيل ترد على المقترح القطري الجديد بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

رئيس مجموعة أثينا الطبية: لدينا رؤية طموحة لتطوير منظومة الصحة المصرية

مظاهرة مؤيدة لـ فلسطين أمام محكمة العدل الدولية قبل جلسة إسرائيل| شاهد

الإدارة حسمت الأمر رسميا.. من أول الراحلين عن ليفربول بالميركاتو الشتوي؟

استخراج بطاقة الرقم القومي لسيدات هذه القرية بالمجان| تفاصيل وصور

قلق بالغ في أمريكا بسبب الخلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني |تفاصيل

النفير العام.. بيان عاجل من حماس إلى الشعب الفلسطيني بشأن المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ