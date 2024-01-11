بعد جعفر العمدة.. محمد رمضان يصدم الجمهور بقرار مفاجئ

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن معظم الفنانين تلك الفترة يجهزون لمسلسلات رمضان 2024، مشيرة إلى أنه في الأيام السابقة سمعنا عن أشهر مسلسل فى رمضان 2023 وهو مسلسل جعفر العمدة.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه هناك أقاويل بعمل الجزء الثاني من المسلسل، ولكن فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره أنه خارج السباق الرمضاني 2024، على الرغم من تأكيد المخرج محمد سامي أن هناك جزء ثاني لجعفر العمدة فى 2024.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن الفنان محمد رمضان أكد أنه لايوجد مسلسل له في عام 2024 من الأساس، عندما علق بتويتة عبر موقع “x”.