هل قررت أمريكا وبريطانيا توسيع مدى الحرب في المنطقة؟.. سمير فرج يرد

كشف الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، تطورات جديدة في الضربة الجوية من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد جماعة الحوثيين، وهل قررت أمريكا وبريطانيا توسيع مدى الحرب في المنطقة؟.

وقال سمير فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، إن الهدف من الضربة اخماد مصادر الحوثيين لإطلاق عمليات ضد الملاحة في باب المندب، متابعا أن التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اطلق نحو 100 قذيفة تجاه أهداف حساسة للحوثيين.

وأضاف الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، أن الحوثيين تعرضوا لـ 27 سفينه في باب المندب متجه إلى ميناء ايلات، متابعا ام الجميع ينتظر كا سيحدث بعد الضربة الأمريكية البريطانية.