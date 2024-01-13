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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في دولة عربية.. أغلى سيارة بالعالم تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

في واحدة من أكثر القصص المثيرة للإعجاب في عالم السيارات، قام العراقي باسم محمد بتحقيق حلمه بقيادة أغلى سيارة في العالم خلال زيارته لمدينة دبي. ولكن لم يكن هذا مجرد تجربة عادية، بل كانت تجربة مميزة ولافتة للأنظار حيث ظهرت السيارة بلونها الأزرق اللامع الفريد من نوعه.

وصلت سيارة "لا فيراري" La Voiture Noire، التي تعتبر أغلى سيارة في العالم، إلى دبي في وقت سابق من هذا العام، وقد تمت دعوة الفنان العراقي باسم محمد لتجربة هذه السيارة الفريدة من نوعها. 

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ومنذ لحظة ظهورها الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت السيارة اهتمام الجميع وأصبحت حديث الساعة.

تتميز السيارة بتصميمها الأنيق والمبتكر، وتعد تحفة فنية متحركة. إنها تجسد التقنية والفخامة في أبهى صورها، وتعتبر رمزًا للثراء والتميز.

تتميز السيارة بمحرك قوي يولد قوة تصل إلى 1500 حصان، وتسارع يصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط. ولكن الجوانب التقنية ليست هي الميزة الوحيدة التي لفتت انتباه الناس.

بدت السيارة بلونها الأزرق اللامع المذهل، وهو لون فريد من نوعه يبرز جمال التصميم ويعطي للسيارة مظهرًا استثنائيًا. وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها باسم محمد، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الجمال والتألق الذي تتمتع به السيارة.

اغلي سيارة في العالم التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا

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