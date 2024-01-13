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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

الكولسترول
الكولسترول

يعد فهم العلامات التحذيرية المبكرة لارتفاع نسبة الكوليسترول ، أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من مشاكل القلب والأوعية الدموية والحفاظ على الصحة العامة، ارتفاع مستويات الكولسترول، وخاصة المستويات المرتفعة من الكولسترول LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة)، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إن التعرف على هذه العلامات في وقت مبكر يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في نمط الحياة والتدخل الطبي.

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الكولسترول هو مادة دهنية ضرورية لإنتاج الهرمونات وفيتامين د والأحماض الصفراوية الضرورية لعملية الهضم، يتم نقله في الدم عن طريق البروتينات الدهنية، وخاصة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

و يُشار إلى كوليسترول LDL غالبًا باسم الكولسترول "الضار" لأن المستويات المرتفعة منه يمكن أن تساهم في تراكم الترسبات في الشرايين، بينما يعتبر كوليسترول HDL "جيدًا" لأنه يساعد على إزالة LDL من مجرى الدم، يعد الحفاظ على التوازن بين كوليسترول LDL وHDL أمرًا بالغ الأهمية لصحة القلب، وللقيام بذلك تحتاج إلى تحديد العلامات التحذيرية.


-الأورام الصفراء

هي رواسب دهنية تتراكم تحت الجلد، وغالبًا ما تظهر على شكل نتوءات أو عقيدات صفراء، يمكن أن تشير هذه الترسبات إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وقد تظهر في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل المرفقين أو الركبتين أو اليدين أو الأرداف.

- الحلقة البيضاء أو الرمادية
يمكن أن تكون الحلقة البيضاء أو الرمادية حول قزحية العين، المعروفة باسم قوس الشيخوخة، علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، في حين أن هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى كبار السن، إلا أن وجودها لدى الشباب قد يشير إلى وجود خلل في الدهون.

- قوس القرنية
على غرار قوس الشيخوخة، يظهر قوس القرنية كحلقة بيضاء أو رمادية حول القرنية، يمكن أن يكون مؤشرًا واضحًا على رواسب الكوليسترول، ويتم ملاحظته بشكل أكثر شيوعًا عند كبار السن. وجوده لدى الشباب قد يستدعي إجراء اختبار الكولسترول.

-ألم في الصدر أو الذبحة الصدرية

يمكن أن تساهم مستويات الكوليسترول المرتفعة في الإصابة بتصلب الشرايين، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى القلب، قد يحدث ألم أو انزعاج في الصدر، يُعرف بالذبحة الصدرية، عندما لا تتلقى عضلة القلب كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، يتطلب ألم الصدر المستمر أو المتكرر عناية طبية فورية.

-التعب وضيق التنفس​
يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم بسبب ضيق الشرايين إلى التعب وضيق التنفس، خاصة أثناء النشاط البدني، قد تشير هذه الأعراض إلى ضعف صحة القلب والأوعية الدموية ويجب تقييمها من قبل أخصائي الرعاية الصحية.

- ارتفاع ضغط الدم

غالبًا ما يصاحب ارتفاع ضغط الدم ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما يساهم في الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية، تعد المراقبة المنتظمة لضغط الدم أمرًا ضروريًا، وقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى إجراء مزيد من التحقيقات في مستويات الكوليسترول.

- ما الذي يسبب ارتفاع مستويات الكولسترول؟​
تساهم عدة عوامل في ارتفاع نسبة الكوليسترول، بما في ذلك الوراثة والعمر والنظام الغذائي ونمط الحياة، قد يؤدي علم الوراثة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، في حين يميل العمر إلى زيادة المخاطر حيث ترتفع مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي مع تقدم العمر، إن استهلاك نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والمتحولة، وقلة النشاط البدني، والتدخين هي عوامل خطر قابلة للتعديل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول.

 

​كيفية الوقاية من ارتفاع الكولسترول؟​
إن اعتماد نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول، يعد الحد من الدهون المشبعة والمتحولة، الموجودة في الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء، أمرًا ضروريًا لمنع ارتفاع نسبة الكوليسترول. يمكن أن يؤدي الانخراط في نشاط بدني منتظم إلى رفع نسبة الكوليسترول الحميد (الكوليسترول "الجيد") وخفض نسبة الكوليسترول الضار، اهدف إلى ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا، التدخين يدمر الأوعية الدموية ويخفض نسبة الكولسترول الجيد (HDL). يعد الإقلاع عن التدخين خطوة مهمة نحو تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، يرتبط الوزن الزائد، خاصة حول منطقة البطن، بارتفاع مستويات الكوليسترول، إن تحقيق وزن صحي والحفاظ عليه من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة مفيد للصحة العامة.

المصدر: timesofindia

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