دعاء غرة رجب.. اللهم أهِله عَلينا بِالْأَمن وَالْإِيمان

دعاء غرة رجب يعتبر الدعاء من السنن التي أوصى بها النبي للمسملين، ودعاء غرة رجب مستجاب، وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين أنهم كانوا قبيل أول شهر هجري والتي منها غرة رجب كانوا يتابعون رؤية الأهلة ويرصدونها رصدا جيدا، وبمجرد رؤية الهلال كانوا يفرحون ويرددون الحديث الشريف الذي ورد عن النبي الله أكبر اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.. هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك.. دعاء غرة رجب في السطور التالية.

-اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ. ( هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك، يقولها ثلاث مرات ثم يكمل ويقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا

دعاء غرة رجب اللهم في بداية هذا الشهر الفضيل، أسألك يا رب العالمين يا رب المسترحمين أن تكون معي في حالي كله، في تعبي وفي قوتي في انهياراتي في كل أمر أنت أعلم به مني.

-رزّاق ارزقني رزقًا حلالًا تُكفيني به وتُرضيني، اللَّهم زد في مالي وولد اللَّهم إني أسألك بجلال وجهك أن تُحقق لي جميع أُمنياتي وترزقني الرّزق الحلال، ولا تُصعّب لي حاجةً ولا تُعظّم علي أمرًا ولا تجعل مُصيبتي في ديني ولا تجعل الدّنيا أكبر همّي.. اللَّهم إني أسألك الصّبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنّصر على الأعداء ومُرافقة الأنبياء ..اللَّهم ارزقني علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل سقم. اللَّهم أغننا برزقك الحلال عن الحرام، وبفضلك عمّن سواك.

-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.. اللَّهم إن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قليلًا فكثّره وبارك لي فيه يارب العالمين.

اللهم إنك جعلت الدنيا دار اختبار ليُقدم فيها الإنسان ما يشاء، اللهم إنّ الدنيا تغلبني في كثير من الأحيان، اللهم إنّ الكون كله بين يديك وأنا عبدك الضعيف فلا تؤاخذني لما تغلب الشهوات علي وكن معي في السراء والضراء.

كيف لهذا الكون ألا يخضع لرحمتك وأنت يا الله الذي شئت بذلك، أسألك يا رب العالمين الذي استوى فوق السماء، أن تغفر لنا وأن ترحمنا، وأن تعفو عنا وألا تجعلنا سوى من عبادك الصالحين الذين شئت أن يدخلوا الجنة من أوسع أبوابها يا رب العالمين.



اللهم هذا الشهر خلق من خلقك، والوقت خلق منك، وأنا خلق منك، فلا تجعل الزمان يا ربي مسلطًا علينا، ولا تجعل الوقت يا الله سبب لضعفنا، اغر لنا يا ربي وارحمنا وتولنا في هذه الديار الراحلين عنها.



اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين، وأغننا من الفقر ” رواه مسلم اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.

-اللّهُمّ زيّنّي فيه بالسّتر والعفاف واستُرني فيه بلباس القُنُوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمنّي فيه من كُلّ ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين

- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.



-لا إلهَ إلَّا أنت سبحانَك إنِّي كنتُ من الظَّالمين،لم يُدع بهذا الدعاء أحد إلا استجاب له الله تعالى؛ فهو دعاء ذي النون، إذ دعا به ربه وهو في بطن الحوت.

-اللهمَّ فاطرَ السمواتِ والأرضِ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ، لا إلهَ إلَّا أنتَ ربَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَه، أعوذُ بك من شرِّ نفسي ومن شرِّ الشيطانِ وشرَكِه، وأنْ أقترفَ على نفسي سوءًا أو أجرَّهُ إلى مسلمٍ.

صحة دعاء رؤية الهلال

صحة دعاء رؤية الهلال، يشكك الكثير في صحة دعاء رؤية الهلال، وأكد العلماء والفقهاء أن دعاء رؤية الهلال ورد عن سيدنا النبي حيث كان يقوله صلى الله عليه وسلم مع بداية كل شهر هجري، وهو كالتالي اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك، يقولها ثلاث مرات ثم يكمل ويقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا.

-اللهم أسألك أن تنزل السكينة على قلبي وروحي، أسألك يا رحمن السماوات والأرض، وما بينهما أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين يؤمنون بك في ظهر الغيب ولم يروك، ويؤمنون بأمرك ولطفك وكرمك ورحمتك، واغفر لي يا الله.

-يا رحمن الأرض والسماء أسألك أن تغفر لي وأن تعفو عني، اللهم لا تجعل هذه الدنيا ضيقة علي، اللهم لا تضيق علي أرضًا جعلتها فسيحة لغيري من النّاس، اغفر لي وأكرمني يا أرحم الراحمين.

-يا قادر على كل أمر يا مُنجي كل عبد من ظلماته، يا مَن جعلت الحوت مأوى لنبيك، ونجيته منه من غير أن يمسه ضر ولا أذى، نجني يا الله من منزل أحزاني، ومن مأوى كرباتي من غير أن يمسني ضر ولا أذى.

-اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق إلى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، ربّ لا تحجب دعوتي، ولا تردّ مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكِلني إلى حولي وقوّتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيّرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسرّي وجهري، المالك لنفعي وضرّي، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.