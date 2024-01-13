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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تظاهرات عالمية تنديدا باستمرار العدوان على غزة

أرشيفية
أرشيفية

شارك مئات الآلاف من المؤيدين للقضية الفلسطينية بالعديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، في تظاهرات حاشدة، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر  أكتوبر الماضي، ، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 23700 شهيد، إضافة إلى أكثر من 60 ألف جريح، وآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية شارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة النمساوية فيينا، ونابولي الإيطالية، ومدينة أوبسالا السويدية، والعاصمة التونسية، والعاصمة الكورية سيئول، واليابانية طوكيو، والعاصمة الماليزية كوالالمبور، وجاكرتا الاندونيسية دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

رفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي كتب عليها شعارات منددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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