مصطفى غنيمة: منظومة التأمين الصحي الشامل تطبق في 4 محافظات بشكل كامل|فيديو

أعلن الدكتور مصطفى غنيمة مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للتحول المؤسسي عن أرقام مذهلة حول التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح مصطفى غنيمة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل أن التأمين الصحي الشامل هو حلم المصريين في الحصول على رعاية صحية جيدة وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه في 6 محافظات على مستوى الجمهورية وتم الانتهاء من تطبيق المنظومة بشكل كامل في 4 محافظات.

التأمين الصحي

وأضاف مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للتحول المؤسسي : يتم تشغيل منظومة التأمين الصحي على اعلى جودة وطبقا للمعايير العالمية يشرف عليها افضل الاطباء واطقم التمريض.

واشار مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للتحول مؤسسي الى ان مجمع السويس الطبي من أضخم المنشآت الصحية وتضم 427 سريرًا و109 أسرة رعاية مركزة و70 ماكينة غسيل كلوي.