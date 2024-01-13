إذا لم تستحِ | أسامة كمال يرد على ادعاءات إسرائيل ضد مصر

رد الإعلامي أسامة كمال، على ادعاءات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر تمنع وصول الإمدادات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قائلا:"إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت".

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هذه التصريحات والادعاءات رد عليها الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ولا تستحق الرد، وكل المسئولين الدوليين شاهدوا اصطفاف ودخول شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح.

واكد أسامة كمال أن كافة المسئولين رأوا أن هناك تعنت من قبل إسرائيل وكان سبب في وقوف الشاحنات لأيام أمام المعبر.

معبر رفح

وأشار أسامة كمال، إلى أن مصر لم تتعنت في إدخال المساعدات عبر رفح، متسائلًا: "ليه العالم كله بيجيب المساعدات والطيران الأوروبي إلى مصر لو مصر بتمنع دخول المساعدات؟".