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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجنة انتخابات المهندسين : نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين

أشاد المهندس كريم الكسار- مقرر لجنة استلام طلبات الترشيح، وعضو اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، بالتزام المهندسين المتقدمين بشروط الترشح وفقًا لما أعلنته النقابة، مؤكدًا على أن لجنة الانتخابات تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وتسعى بكل جد واجتهاد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بالمهندسين بناة الوطن.

وأوضح "الكسار"، بحسب بيان لنقابة المهندسين، أن هناك متابعة لحظية مع كافة النقابات الفرعية للاطمئنان على انتظام سير الإجراءات، وتذليل أي عوائق، معبرًا عن أمله بأن تشهد الانتخابات التي ستنطلق خلال شهر فبراير القادم، مشاركة كبيرة وفعالة من كافة أطياف المهندسين، والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للمهندسين خاصة الشباب، الذين يقع على عاتقهم تقدم النقابة وازدهارها.

يذكر أنه قد تم فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة يوم الإثنين الماضي 8 يناير 2024، ويستمر تلقي طلبات الترشيح حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024،  طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، بمقر النقابة العامة للمهندسين، وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، إذ ستُجرى الانتخابات على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

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