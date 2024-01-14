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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: قصف إسرائيل لـ«غزة» خلال 100 يوم تسبب في أكبر تهجير للفلسطينيين منذ 1948

أرشيفية
أرشيفية

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، السبت، إن القصف الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة تسبب حتى الآن في نزوح جماعي هو أكبر تهجير للفلسطينيين منذ عام 1948.

وأضاف لازاريني، في بيان، إن القصف الإسرائيلي المتواصل أجبر الفلسطينيين على مغادرة أماكن إقامتهم، أكثر من مرة، للانتقال إلى أماكن غير آمنة بنفس القدر".

وتابع: "أثرت هذه الحرب على أكثر من 2 مليون شخص، أي جميع سكان غزة.. وسيعاني الكثير منهم مدى الحياة، جسدياً ونفسياً. وتعاني الغالبية العظمى، بما في ذلك الأطفال، من الصدمات الشديدة".

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وقال المفوض الأممي إن الأطفال في في غزة يواجهون أوضاعاً "مأساوية"، مشيراً إلى أن جيلاً كاملاً منهم سيحتاج إلى سنوات حتى يتعافى منذ آثار هذه الحرب.

وأضاف: "تعرض الآلاف للقتل، والتشويه واليتم. كما حرم مئات الآلاف من التعليم. وأصبح مستقبلهم في خطر، مع عواقب خطيرة وطويلة الأمد".

وحذّر لازاريني من أن الأزمة في غزة تفاقمت بسبب استخدام الغذاء والماء والوقود "كأدوات للحرب".

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