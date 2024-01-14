وليد صلاح: لازم الجمهور يقف في ضهر المنتخب بأمم أفريقيا بعيدا عن الانتماءات

علق وليد صلاح عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك السابق، على انطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، وكشف استعدادات منتخب مصر للمباريات.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" على الجمهور أن يقف في ضهر منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا بعيدا عن الانتماءات".

وتابع وليد صلاح عبد اللطيف:" يجب تدعيم منتخب مصر ومصلحة مصر اهم من أي نادي ".

وأكمل وليد صلاح عبد اللطيف:" لازم يكون تشجيع منتخب مصر أكبر من تشجيع الأندية وهناك تقصير من الجمهور المصري في دعم وتشجيع المنتخب خاصة بعد عام 2010".