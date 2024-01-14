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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنتاج الألبان واللحوم.. مقارنة بين السلالات المحلية والأجنبية من الأبقار والجاموس

صدى البلد

يُعد مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية من أهم المشروعات التي تستهدف رفع مستوى إنتاجية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي للسلالات عالية الجودة.  

وفى هذا الصدد ، قام موقع "صدي البلد" بعمل مقارنة بسيطة من حيث التكلفة والإنتاجية فى السلالات الأجنبية والسلالات المحلية.

 

إنتاجية الألبان واللحوم
 

قال الدكتور عادل التراس مستشار وزير الزراعة لتحسين سلالات رؤوس الماشية: لدينا إنتاجية منخفضة من اللحوم فالحيوان كان يمنح المربي من 3 لـ 5 كيلو من الألبان فى اليوم، ولكن بعد إدخال التقنيات الحديثة والخاصة بتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي أو بنك الجينات استطعنا دمج الحيوان المنوى من السلالات الأجنبية وكذلك الحيوان المنوي بالسلالات المصرية أدى إلي ولادات عالية الجودة.
 

وأضاف التراس لـ"صدي البلد"، أن الماشية من الجيل الأول أصبحت تنتج حوالى من 7 لـ 10 كيلو يوميا من ألبان الأبقار، وفى الجيل الثاني والثالث نصل إلي 25 كيلو من الألبان، أما بالنسبة للجاموس فهو متميز بالإنتاجية العالية لأنه يقاوم الأمراض ويمكن لنا من خلال التلقيح الاصطناعي للجاموس المصري بالجاموس الإيطالي أن نزيد من إنتاجية اللحوم والألبان.
 

وأضاف أن هناك نوعا من رؤوس الماشية خاص بالألبان يعطى حوالى 50 كيلو لبن فى اليوم الواحد، وهناك نوع آخر لإنتاج الألبان واللحوم يعطى 30 كيلو لبن فى اليوم، أما بالنسبة للحوم فإن السلالات الأجنبية تمنح حوالى 2 كيلو من اللحوم يوميا .

 

وقال المهندس سامح سليمان مدير مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية، إن المركز يستهدف النهوض بإنتاجية الألبان للمربي العادى، حيث أن السلالات المحلية من الأبقار تنتج من 8 إلى 10 كيلو يوميا من الألبان، أما الطلائق بالمركز تنتج حوالى من 45 إلى 50 كيلو لبن يوميا، أما الجيل الأول ينتج حوالى 18 كيلو لبن.
 

وأضاف "سليمان" لـ"صدي البلد" أن السلالات فى المركز تنتج لحوم من كيلو ونصف كيلو و800 جرام فى اليوم، من السلالات الأنجوس، والسالولية، والمونبلیارد،  كما تتميز بجودة اللحوم وبالخلط مع السلالات المحلية تنتج حوالى كيلو و300 جرام فى اليوم.

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