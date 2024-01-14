عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 14 يناير 2024

العملات
العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد 14-1-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.99 جنيه للبيع، و 33.87 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.45 جنيه للبيع، و39.32 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.36 جنيه للبيع، و100.71 جنيه للشراء.

الدولار العملات العربية والاجنبية سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

دون مكياج وشعر كيرلي.. هند صبري تصدم متابعيها بصورة جديدة | شاهد

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

مدبولي: شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت 20 مليار جنيه أرباحًا

عشرات الآلاف من فرص العمل.. الحكومة تزف خبرا سارا للشباب

الوزراء: توفير عشرات آلاف فرص العمل للشباب بعد الانتهاء من العاصمة الإدارية

رسوخ جذور الديمقراطية.. بيان عاجل لـ ألمانيا بشأن نتائج انتخابات تايوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت قصير| شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث حفلاتها

ملامح مختلفة وشعر طويل.. أصالة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

احتفالا بالتنانين.. عرض أزياء غريب يثير ضجة بلندن بسبب الملابس المعروضة| صور

قصير جدا.. ساندي بـ هوت جيب وشميز رفقة كلبها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

محمد فراج يكشف سبب عدم مشاركته في ماراثون رمضان 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ