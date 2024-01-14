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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: إزالة الأسوار المتعدية على محور عباس العقاد ومخالفات بناء بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إزالة الأسوار الخارجية المختلفة المتعدية على حرم الطريق بمحور عباس العقاد بالتجمع الأول، لتعارضها مع خط التنظيم، وذلك فى حملة مكبرة بتأمين من القطاعات الشرطية المعنية.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه جارٍ المراجعة لباقى أضلاع الأسوار بالمنطقة، لاستكمال تشكيل الطرق والمحاور بالتجمع الأول.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة الإدارات التنفيذية والفنية بالجهاز ( الأمن - التنمية - الطرق - المساحة - التراخيص )، وتأمين شامل من القطاعات الشرطية المختلفة بحضور قيادات مديرية أمن القاهرة، وقيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، وشرطة المرافق وإدارة المرور.

وفي سياق متصل، قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، إن إدارة التنمية وإدارة الأمن بالجهاز (التجمع الأول - التجمع الخامس - التجمع الثالث)، قاموا بإزالة أعمدة خرسانية بالقطعة رقم 192 بحى البنفسج 9 بالتجمع الأول، وتم إيقاف الشروع فى زيادة غرف السطح عن النسبة البنائية بالقطعة 178 بحي البنفسج 3 بالتجمع الأول، وإزالة أعمدة لزيادة فى غرف السطح بالقطعة رقم 49ج بكمبوند نقابة المهن الاجتماعية بحى المستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس. 

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استمرار حملات النظافة اليومية بمختلف أحياء مدينة الغردقة

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جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع حملات إزالة مخالفات البناء على مدار أسبوع كامل

وأضاف " الغيطي " أن الحملات والمتابعة المستمرة بمدينة القاهرة الجديدة لمنع مخالفات البناء، أسفرت عن إزالة بناء دور مخالف بالقطعة رقم (٣٥٨) أندلس ٢/٢، وفك الشدة الخشبية وإتلاف وإزالة الأعمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

 

كما أسفرت الحملات عن فك شدة خشبية للشروع فى مخالفة بزيادة غرف السطح بالقطعة رقم (3) منطقة ب حى جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس، وإزالة بناء دور مخالف بالقطعة رقم ١٩٧ أندلس ٢/١، وهدم الجدران المبنية بالتجمع الثالث، وإزالة أعمدة خرسانية بالقطعة 81 بنفسج 5 بالتجمع الأول، بالإضافة إلى حوائط مخالفة في البدروم بإشراف نائب رئيس الجهاز، وبوجود الأمن والتنمية والنظافة والإزالات.

ولفت رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه تم إيقاف بناء دور مخالف بالقطعة رقم ٣٨ منطقة ل بجاردنيا بالتجمع الثالث، وذلك بمعرفة أمن الجهاز، وجارٍ المتابعة وتنفيذ الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أنه تم إزالة بناء دور مخالف بالقطعة رقم ٣٢ أندلس ٢/١ بالتجمع الثالث، وتم إزالة المباني الموجودة والأعمدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ المتابعة.

القاهرة الجديدة التجمع الاول التجمع الخامس

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