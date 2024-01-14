مبحبش جو اللوع.. بسمة تنتقد زميلاتها المترددات في التمثيل| فيديو

قالت الفنانة بسمة إنها سعيدة بتجربة الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد الذي انطلق عرضه عبر شاشة DMC ومنصة WATCH IT بعد حوالي عام من نجاح الموسم الأول.

وقالت بسمة في تصريحات لها بمؤتمر احتفالية انطلاق عرض المسلسل، إنها ابتعدت عن الفن لظروف شخصية وخاصة بها، ولكي تعود مرة أخرى عليها تحمل نتيجة ذلك.

وأوضحت بسمة في تصريحاتها:" احنا في شغلانة قاسية جدا.. والبعيد عن العين بعيد عن القلب.. وأنا غبت عشان ظروف شخصية تخصني واختياراتي اللي مندمتش عليها حتى لو رجع بيا الزمن نتيجتها كانت أحلى حاجة في عمري وهي بنتي".

واستطردت بسمة:" لما رجعت اتعاملت مع الموضوع إني ببتدي من أول وجديد لإنه أنا اللي خدت قرار أخد كام خطوة لورا.. وعشان أرجع والناس ترجع تثق فيا تاني هقبل أدوار مش رئيسية".

وانتقدت بسمة زميلاتها المترددات في قرار الاعتزال والعودة للتمثيل قائلة:" اللي يبعد هواللي يتلام.. ولازم أبقى واقعية ورجليا على الأرض.. جو اللوع بتاع الناس اللي كل شوية بكلمه ده أنا مبحبوش".

مسلسل وبينا ميعاد

ويبث المسلسل في جزئه الثاني من السبت للأربعاء، وهو من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، ومن إخراج هاني كمال.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل دارت أحداثه حول عائلتين؛ هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.