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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفيش فركش ولا بريك.. شيرين رضا تكشف الفرق بين الأمومة في الحقيقة والتمثيل

شيرين رضا
شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا في تصريحات لها ضمن احتفالية انطلاق عرض الموسم الثاني من مسلسل وبينا ميعاد، إن الأمومة مسئولية صعبة لكنها تستحق. 

وأكدت شيرين رضا على أنها لا يوجد أي شبه بين شخصيتها الحقيقية وطبيعة الأمومة لديها، وشخصية نادية التي تقوم بها في مسلسل وبينا ميعاد.

وأوضحت شيرين رضا، أن شخصية نادية “صعبة” ولا تتفاهم مع أبنائها، لكنها في الحقيقة مختلفة تماما، مشيرة إلى أن الفرق بين الأمومة في الحقيقة والتمثيل إن مفيش “فركش أو بريك أو أكشن” مزحة.

ويبث المسلسل في جزئه الثاني من السبت للأربعاء، وهو من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، ومن إخراج هاني كمال.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل دارت أحداثه حول عائلتين؛ هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.
وظهر فى البرومو جميع فريق عمل المسلسل بالإضافة إلى نجوم جدد انضموا للعمل فى الجزء الثاني، وهم إيهاب فهمي وهيدي كرم ومحمد الشرنوبي، والعمل من إخراج هاني كمال.

شيرين رضا أسامة الهادي الفنانة شيرين رضا هيدي كرم محمد مهران مسلسل وبينا ميعاد

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