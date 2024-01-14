الانتقام طال الشجر والحجر.. الاحتلال يواصل انتهاكاته وممارساته الوحشية في الضفة الغربية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الانتقام طال الشجر والحجر.. الاحتلال يواصل انتهاكاته وممارساته الوحشية ضد الضفة الغربية".

وذكر التقرير أن النصف الأكبر من دولة فلسطين التاريخية ذلك الجزء الغارق بين سياج الاحتلال تنتقص منه يوما تلو الآخر دون التزام بقواعد أممية أو حدود دولية، إنها الضفة الغربية.

وتعتبر الضفة الغربية هي المنطقة الجيوسياسية لفلسطين، حيث إن معاناتها المستمرة منذ عام 1967 تتصاعد على نحو لا يقل حدة عما يحدث في جارتها غزة.

سرقات وتنكيل

وينفذ العدوان الإسرائيلي اعتقالات وسرقات وتنكيل وقتل ضد سكان الضفة الغربية حتى القصف ذاته، فلم يستثنِ الاحتلال تلك المنطقة من حربه الشنعاء على القطاع المكلوم.

وأضاف التقرير أن سلسلة متواصلة من انتهاكات الاحتلال تشهدها الضفة الغربية تستهدف بها المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، حيث تمارس اعتداءات يومية في كل القرى والبلدات.

أنواع جديدة من الانتهاكات يبتكرها الاحتلال في الضفة الغربية مثل توقيف الجنازات وقطع الأرزاق وتدمير البنى التحتية لمخيمات اللاجئين.

