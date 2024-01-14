أمير قطر: قتل وتهجير الفلسطينيين خط لا يمكن تجاوزه

قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إن فلسطين قضية مبدأ وشرف وقتل وتهجير الفلسطينيين خط لا يمكن تجاوزه أو قبوله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام قطرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، عن الاقتراب من مرحلة أقل حدة في حرب غزة.

وقال كيربي، في إفادة صحفية: “نقترب كثيرا من مرحلة أقل حدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي، ذكر اليوم الأحد، إن آخر مرة تحدث فيها الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كانت في 23 ديسمبر الماضي، وأنهى الرئيس الأمريكي المكالمة بإغلاق هاتفه بوجه نتنياهو.

وكشف “أكسيوس”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن هناك أدلة متزايدة على أن الرئيس الأمريكي بايدن بدأ يفقد صبره تجاه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن بايدن ومسؤولين كبار محبطون من نتنياهو لرفضه طلبات واشنطن المتعلقة بالحرب في غزة.