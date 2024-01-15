بعد طرحها.. تامر حسني يقدم أغنية موحشتكيش لأول مرة فى حفل دبي| فيديو

أحياء المطرب تامر حسني مؤخرا حفلا غنائيا ضخما ضمن حفل ختام مهرجان دبي للتسوق.



وقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية موحشتكيش وهي أحدث أغاني تامر حسني على موقع الفيديوهات يوتيوب.



وحرص تامر حسني على مشاركة جمهوره فيديو من الحفل أثناء تقديمه أغنية موحشتكيش لأول مرة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا على صفحات السوشيال ميديا منذ طرحها وحتى الآن.





أغنية موحشتكيش

وتصدرت أغنية «موحشتكيش» للنجم تامر حسني، التريند على موقع “يوتيوب” خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرحها بيومين، عبر قناة تامر حسني الرسمية، ووصل عدد مشاهداتها نحو 7 ملايين حتى الآن.

أغنية «موحشتكيش» ضمن ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم «هرمون السعادة»، وتعاون تامر في الأغنية مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وغلب على الفيديو كليب الأجواء الشتوية وظهر تامر حسني في مشاهد رومانسية مع ثراء جبيل مفاجأة الكليب.

وطرح تامر عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" كواليس الكليب وقد نال إعجاب الجمهور وتصدر التريند، أصبح رقم 12، وحقق نسب مشاهدات وصلت إلى 259 ألف مشاهدة في 4 أيام من طرح الكواليس.