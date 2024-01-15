نجم الأهلي السابق: مشاركة ياسر إبراهيم بدلا من حجازي أمام غانا ضرورية

قال أحمد بلال، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن منتخب مصر عليه التركيز أمام منتخب غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام فى كوت ديفوار.

وأكد أحمد بلال، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، “منتخب مصر عليه التركيز أمام منتخب غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الإفريقية، وعلي روي فيتوريا إجراء عدد من التغييرات فى التشكيل أمام المنتخب الغاني”.

وأضاف “لابد على فيتوريا الدفع بـ أحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر وياسر إبراهيم فى مركز المدافع وليس أحمد حجازي لأنه غير جاهز فنيًا ، بجانب أيضًا اللعب بـ عمر كمال عبد الواحد مكان محمد هاني”.

وتابع "لابد من الدفع بـ إمام عاشور فى وسط الملعب مع حرية أكبر لمحمد صلاح داخل الملعب".